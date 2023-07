Vacanze prenotate tra incendi e maltempo | cosa fare e come difendersi

(Di giovedì 27 luglio 2023)affrontare questa difficile estate. La guida e i consigli di Altroconsumo per viaggiare in sicurezza

Come affrontare questa difficile estate. La guida e i consigli di Altroconsumo per viaggiare in sicurezzaLe caseda mesi risultano anch'esse vuote dopo le ultime disdette alla luce degli eventi precipitati negli ultimi giorni. Insomma, un malessere generale tra noi imprenditori che, ...... tra l'altro, non è neppure detto che tali esperienzeper un periodo precedente si possano riproporre in caso diriprogrammate. Ovviamente rimangono difficilmente calcolabili i ...

Vacanze prenotate tra incendi e maltempo, cosa fare e come ... LA NAZIONE

Firenze, 27 luglio 2023 – È un'estate difficile per chi viaggia, e non solo per i rincari e il caldo torrido. Incendi, voli annullati, auto danneggiate dalla grandine. Come difendersi in questi casi