Vacanza green? Dieci Airbnb sostenibili da prenotare per l’estate

(Di giovedì 27 luglio 2023) Viaggiare in maniera sostenibile è possibile e ci permette di conservare – e sviluppare – tutte le buone abitudini che rispettiamo nel corso dell’anno. Una scelta quanto mai importante della quale anche le strutture ricettive iniziano a tener conto. Comeevidenzia, infatti, l’ospitalità in casa può fare la sua parte per promuovere un modo di viaggiare sostenibile. Questo è l’obiettivo di Love Sustainability, iniziativa promossa dagli host sensibili a questa tematica, che si impegnano attivamente per rendere il mondo un posto migliore. Proprio in quest’ottica, la piattaforma insieme alla community degli host e la start-up di economia circolare Circularity vuole incentivare una serie di pratiche pensate per uno stile di vita, anche in viaggio. E per farlo, i viaggiatori non devono certo rivoluzionare la propria vita dal momento che sono ...

Lungo la costa meridionale della Sardegna , davanti al mare turchese e cristallino di Pula, il comfort della. Tra i 50 ettari di pinete e giardini del Forte Village , si porta avanti il concetto di ospitalità etica e sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e della comunità che hanno da sempre ...Le strutture accessibili in Carinzia Come base per un'esperienza diunica per tutti, nelle vicinanze dei percorsi accessibili si trovano gli hotel e i ristoranti privi di barriere ......in compagnia di amici e persone care) assaporano i piaceri della vita e di unasicuramente ...è nota non solo per la sua attenzione all'aspetto sociale e per il suo approccio democratico e,...Mantenere le abitudini green anche quando si è in vacanza è un’ottima scelta. Per questo, Airbnb ha selezionato dieci strutture uniche che hanno a cuore l’ambiente.Vacanze sostenibili in Italia ... Ma ci sono tante scelte sostenibili anche per quanto riguarda il turismo in montagna, dalle valli trentine ai borghi green del Friuli, per arrivare al Vesuvio o ai ...