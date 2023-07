Utero in affitto reato universale | Sì della Camera

(Di giovedì 27 luglio 2023) «Una vittoria di civiltà, umanità e buon senso. Esprimiamo grande soddisfazione per l’okdei Deputati a far diventare l’in. Dopo anni di proposte e battaglie politiche e culturali anche di Pro Vita & Famiglia, è stato compiuto il primo e fondamentale passo per tutelare le donne e i bambini. «La maternità surrogata, infatti, è la schiavitù del terzo millennio, che riduce le donne a corpi da usare e sfruttare, spesso in condizioni di indigenza economica e sociale, e usa i bambini come oggetti di desideri ideologici da comprare come merce al supermercato. Tutto questo abominio non può più essere tollerato, perché le donne non sono schiave e i bambini non sono un diritto. «Ora, dopo l’ok, è ...

...il plauso e persino la gratitudine con cui il voto della Camera è stato accolto dalle tante sigle femministe di tutto il mondo che da tempo combattono contro la pratica disumana dell'in...Mi sembra che sulla gestazione per altri sia in corso anche una demonizzazione a livello lessicale: il termine 'in' è improprio, eppure è largamente quello più in voga. Questo è un ...... poiché in natura due esseri dello stesso sesso non possono procreare, nessun uomo potrà arrogarsi il diritto di legiferare in tal senso) la proclamazione del reato universale dell'in...

Utero in affitto. Lulli (ginecologa): "Tra madre (surrogata) e figlio c'è un legame profondo. Basta silenzi" Servizio Informazione Religiosa

Primo sì alla Camera per far diventare la gestazione per altri reato universale, anche nell'ipotesi che sia in forma solidale, cioè senza scopo di lucro.Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Mi dispiace che Carlo Calenda si ostini a voler equivocare qualsiasi cosa io dica ma, se non mi interessa alimentare inutili polemiche, prendo invece spunto da questo twee ...