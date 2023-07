Usa | in 2° trimestre Pil sopra le attese a +2 | 4%**

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Il Pil degli Stati Uniti è aumentato del 2,4% su base annua nel secondo, in base alla stima “flash”. Lo rende noto il Bureau of Economic Analysis statunitense. Nel primoil Pil aveva segnato un +2%. L'incremento del secondoè dovuto principalmente all'aumento dei consumi e degli investimenti aziendali, in parte controbilanciati da un calo delle esportazioni. Calate anche le importazioni. Nel secondoil Pil statunitense a valori correnti, informa il Bea, è aumentato del 4,7% su base annua,ossia di 305,2 miliardi di dollari, a 26.840 miliardi. Nel primol'aumento era stato del 6,1%, pari a 391,8 miliardi di dollari.

