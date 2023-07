Usa | Giorgia Meloni è arrivata a Washington per incontrare il presidente Biden – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 luglio 2023) Prima visita da premier negli Stati Uniti per. La visita ufficiale delladel Consiglio, accompagnata dalla delegazione italiana, durerà due giorni. Dopo esserenelle scorse ore, nel corso della giornata odierna, la premier farà visita al Congresso. In agenda è previsto l’incontro con i i leader dei gruppi politici del Senato e, a seguire, incontri alla Camera degli Stati Uniti. Al termine degli incontri è prevista una dichiarazione congiunta con lo speaker della Camera, Kevin McCarthy. Successivamente, la premierfarà visita alla Casa Bianca dove incontrerà per un colloquio faccia a faccia ilstatunitense Joe. L’incontro colè ...