Usa | avvistamenti Ufo | il Congresso vuole la verità

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Gli Stati Uniti nascondono da tempo un programma segreto per il recupero e lo studio di oggetti volanti non identificati”, queste le parole del maggiore David Grusch, ex agente dell’intelligence dell’Areonautica Usa, nel corso della sua attesa testimonianza davanti alla commissione di Controllo della Camera dei Rappresentanti Usa. L’ex agente dell’Aereonautica ha accusato gli Usa: “nascondono da decenni un programma» per catturare gli Ufo. AlGrusch ha confessato che la sua uscita allo scoperto sui fenomeni aerei non identificati e la sua decisione di chiamare in causa il governo gli sono costate molto, sia a livello professionale che a livello personale”. “Nel corso dei miei compiti ufficiali fui informato di un programma che andava avanti da decenni per il recupero e lo studio di rottami di Uap, al quale mi fu negato l’accesso”, ha detto l’ex ...