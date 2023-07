Uomini e Donne | lo sfogo social di Alessia Cammarota | “Perché portare avanti questo terrorismo psicologico?”

(Di giovedì 27 luglio 2023)è da poco diventata mamma per la terza volta. Dopo la nascita di Niccolò e Leonardo, ad aggiungersi alla famiglia composta da mamma, papà Aldo Palmeri e i due piccoli, adesso anche Mattia. Una gioia immensa che, la coppia, ha voluto condividere con i fan affezionato a loro sin dai tempi di. Il tenero video in cui la famiglia al completo conosce il piccolo arrivato ha fatto il giro del web suscitando tantissime emozioni. Dopo il rientro a casa dell’ex corteggiatrice, tantissime sono state le domande riguardati il parto vissuto alla quale la stessaha risposto sinceramente. Proprio ieri però, sempre laè tornata a parlare e rispondere a qualche curiosità dei fan su come stanno reagendo i fratelli maggiori al ...

La malattia rara insorge in genere nelledai 20 ai 40 anni e neglidai 50 agli 80 anni, mentre sono più rari i casi di questa patologia autoimmune nell'infanzia. 'La miastenia - continua ...... 'Certo che le istituzioni si stiano adoperando per aiutare le famiglie', la dichiarazione di Gianni Sperti Ha proseguito il suo lungo sfogo, l'opinionista didicendosi certo che 'le ...Da circa una settimana l'ex corteggiatrice diha partorito la sua primogenita Ginevra e si sta godendo i primi giorni da neomamma. La Paragoni è sempre molto attiva sui social e, dopo ...Una lista civica trasversale e apolitica sta formandosi in vista delle elezioni amministrative del 2024. Uomini e donne, professionisti, imprenditori e lavoratori uniti dall'amore per Montecatini vogl ...Cosa c'è di meglio per un film sulle donne che essere raccontato da loro stesse I 10 migliori da recuperare a ogni costo, diretti da donne!