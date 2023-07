Il 9 agosto alle ore 12.00 il suono delle campane darà ilai festeggiamenti per l'anniversario. ... Inoltre, dalle 20.30 tutti i monumenti del sitosaranno aperti alle visite gratuite, con la ...Una tendenza che l'indica come "motivo di preoccupazione". Si va infatti a privilegiare il profitto, a discapito della salute delle nuove generazioni . Proseguire su questa, riporta l'...... per i prossimi tre anni, di determinate attività commerciali nel centro storico. Lo ha ...Sorrentino si augura infatti che siano tutelate 'le specificità di luoghi come San Gregorio Armeno e...

Unesco: «Via gli smartphone dalla scuola: distraggono e disturbano» Vanity Fair Italia

Lo raccomanda l'agenzia delle Nazioni Unite, secondo cui ci sono prove che dimostrano che l'uso eccessivo del cellulare sia legato a un rendimento scolastico peggiore ...L’Unesco chiede il divieto degli smartphone in classe: i rischi corsi dai ragazzi a scuola circondati dalla tecnologia ...