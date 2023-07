Una delle leader più Meloni | colpo di scena | accolta così negli Usa | sinistra muta

(Di giovedì 27 luglio 2023) "Sono molto felice di incontrare di nuovo la premier italiana. Dopo il nostro incontro a Roma abbiamo concluso che è unache ci ha colpito di più, a democratici e repubblicani": solo parole di apprezzamento per Giorgiada parte dello speaker della Camera Usa Kevin McCarthy. I due si sono incontrati qualche ora faStati Uniti, prima dell'incontro della presidente del Consiglio con il presidente Joe Biden. Continuando a parlare dellain conferenza stampa, McCarthy l'ha definita "unache guarda avanti. Con questa premier e la sua visione, il rapporto fra Usa e Italia non può che rafforzarsi". Per lo speaker della Camera quella dellaè una "visita molto importante": "Sostengo le azioni dell'Italia per ridurre la ...

"Qualora il presupposto impositivo dovesse essere il possesso diutenza telefonica ... Lo ha detto il ministro dellEconomia efinanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione ...ipotesi allo studio prevede di agganciare il canone all'utenza telefonica mobile . Secondo Giorgetti, uno smartphone viene utilizzato anche per accedere alle trasmissioni della Rai tramite ...Dopo la diretta su Twitch ai microfoni del canale bianconero, questa volta l'esterno americano è intervenuto su Dazn per raccontaresue sensazioni in queste prime settimane con la nuova squadra:...

Italia-Usa, Meloni conquista lo speaker McCarthy: una delle leader più impressionanti Il Tempo

A caccia di record. Max Verstappen vuole chiudere nel migliore dei modi la prima parte di una stagione trionfale e si presenta al weekend di Spa-Francorchamps da favorito per il Gran Premio del Belgio ...Dal 2 al 4 agosto va in scena la nuova edizione di Prognosfruit, l’evento organizzato da APOT insieme a WAPA e Copa-Cogeca con il supporto di Assomela ...