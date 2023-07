Un tour eno-gastro-culturale in quel di Gussago

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 luglio 2023) «Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 è la testimonianza di una possibile rinascita attraverso la scelta consapevole della cultura, come elemento centrale per la formazione civile, la creazione delle competenze, il lavoro e la tenuta sociale ed economica». Il progetto di “città illuminata” nato dalla collaborazione tra i due centri è un progetto di politicache ha scelto la cultura come strumento per rigenerare le comunità territoriali e costruire le basi per la crescita dell’intero Paese. “Osare fare cultura” diventa dunque l’impresa necessaria ad abbandonare(comodo) sentimento di rassegnazione per lasciare spazio alla speranza di un avvenire migliore. La Fondazione Filosofi Lungo l’Oglio non ha mai smesso di credere nella fecondità della cultura e nell’anno in cui il suo Festival filosofico itinerante festeggia la ...