Un multivitaminico quotidiano può migliorare la memoria?

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non vogliamo tutti fare il possibile per ridurre l’impatto del declino legato all’età sulla nostra? Un nuovo studio suggerisce che un integratoree mineraleè un modo semplice e poco costoso per aiutare gli anziani a rallentare il declino di alcuni aspetti della funzione della. Il nuovo studio, che deriva da