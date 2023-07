Un ex 007 e pilota al Congresso | “Gli Usa hanno astronavi aliene | da decenni nascondono un programma sugli Ufo” Il Pentagono smentisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’audizione di tre ex piloti alUsa in un’udienza in cui si discute dell’esistenza di undi indagineUfo ovvero l’Advanced Aviation Threat Identification Program non ha fornito nuove risposte, ma acceso un dibattito. Sono stati sentiti tre testimoni chesperimentato direttamente fenomeni aerei non identificati e le cui storie sono state raccontate in un’inchiesta dal New York Times in nel corso degli anni con video a corredo. Fra questi la star David Grusch, un ex funzionario dell’intelligence e veterano dell’aviazione Usa ribattezzato “la talpa degli Ufo”. Davanti ai deputati Grusch ha ribadito di essere a conoscenza, “tramite informazioni ricevute da altri”, del fatto che gli Stati Uniti sono in possesso di “” e...