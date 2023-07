UN ALTRO DOMANI | ANTICIPAZIONI PUNTATE 30 LUGLIO-5 AGOSTO | DOLORES E FRANCISCO DECIDONO DI FAR TORNARE CARMEN A MADRID

(Di giovedì 27 luglio 2023) Une trame dal 30al 52023, della soap iberica in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:25. L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Con Manuel Regueiro e Aida De La Cruz PUNTATA DEL 302023riceve l’inaspettata ma molto gradita visita di, sua madre. Ma purtroppo capisce ben presto chel’ha ingannata per tutti questi anni perche’ non le ha mai raccontato la verità sulla sua relazione con Patricia e ...

Ma Milano sul clima non è all'anno zero 'Dall'oggi algli eventi climatici non si riescono a ... Un conto è la comunicazione,è la propaganda, ma io non voglio fare propaganda, anche se è ...Fra l', proprio nel periodo in cui la figlia del capo pretendeva di governare il Milan, l'ex mero braccio destro dimostrò che nelle scelte cruciali lui vedeva sempre giusto. Come quando si ...GEMELLI : dasarete un po' intrattabili. Forse è arrivato il momento per voi di staccare la ... sulla fortuna e sull'amore su ungruppo di segni zodiacali . LEONE : è finalmente arrivata ...

Un Altro Domani Anticipazioni 28 luglio 2023: Julia fa una scoperta sconvolgente! ComingSoon.it

Il tempo per i prossimi giorni a questa città sarà principalmente sereno, con qualche nube sparsa e vento moderato. Le temperature aumenteranno gradualmente, con massime che raggiungeranno i 34°C.La squadra è arrivata a Dimaro in Trentino. Bianco insiste con il 4-3-1-2 con spazio alla fantasia. Il 3 agosto test con il Tirana ...