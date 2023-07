Umbria Green Festival 2023 | entra nel vivo il Festival a impatto zero dove la natura fa spettacolo

(Di giovedì 27 luglio 2023) È iniziato il giorno di primavera ilpiù lungo dell'che durerà fino alla fine dell'estate, con una serie di Spin Off previsti ogni mese fino ad agosto, quando il centro dei dibattiti e degli spettacoli si concentrerà in una vera e propria festa che inizierà il 4 agosto e terminerà il 30 settembre. Sono previsti grandi ospiti come Michelangelo Pistoletto, PIF, Marlene Kuntz, Gloria Campaner, Roy Paci, Alessandro Quarta (in collaborazione con ildella Piana del Cavaliere), Telmo Pievani e i Deproducers (in collaborazione con ilIsola Prossima) e altri 200 artisti di livello nazionale e internazionale. Questa lunghissima edizione terminerà con un grande appuntamento invernale: loDarwin's Smile di e con ...

... ovvero la disfida dei barman di Foligno in omaggio all'amaro "bucolico" made in. Quello prodotto dalla distilleriaHeart di Trevi e che doveva essere rigorosamente al centro delle ...... i comuni rurali che hanno ricevuto le Spighe Verdi, i riconoscimenti al mondo, come per le ... Poi la Puglia econ 7, la Campania con 6, il Lazio con 5. Due spighe verdi in Veneto, Liguria, ..."La conferma per il quarto anno consecutivo di Todi tra le 'Spighe Verdi' è un grande risultato - ha commentato il sindaco Antonino Ruggiano - "che va a premiare una visione, definita e ...

Le quattro stagioni di Umbria Green Festival Agenzia ANSA

Un progetto artistico, arrivato alla ottava edizione, che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro e diffondere, tramite una rete di eventi, ..."La Regione Umbria promuove una strategia di sviluppo regionale fortemente incentrata anche sul supporto all'internazionalizzazione e per la crescita delle imprese umbre sui mercati esteri, sperimenta ...