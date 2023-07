Ultime Notizie – “Sorprendono discussioni su fondatezza rischio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 luglio 2023) “In questo periodo l’Italia ha vissuto eventi terribili, legati palesemente alle conseguenze del cambiamento climatico. Di fronte alle drammatiche immagini di quel che è accaduto, a Nord come al Centro come nel Meridione, tantesulladei rischi, sul livello dell’allarme, sul grado di preoccupazione che è giusto avere per la realtà che stiamo sperimentando appaiono sorprendenti“. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo discorso in occasione della Cerimonia di consegna del “Ventaglio” da parte dell’Associazione stampa parlamentare. “Occorre assumere la consapevolezza” che nella lotta al cambiamento climatico “siamo in ritardo”, ha detto ancora il Capo dello Stato. “Occorre agire da una parte cercando di incrementare l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e per combattere le cause del ...