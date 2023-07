Ultime Notizie Serie A | Napoli-Osimhen c’è l’accordo | le parole di Carnevali sul mercato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Sassuolo, ledisulL’ad dei neroverdi ha parlato deldegli emiliani e del futuro di Berardi., svolta per il rinnovo diGli azzurri hanno trovatocon l’attaccante per un nuovo contratto. Juve, parla Gatti Ledel difensore della Juve., le cifre per Kvara Tutto sul rinnovo del georgiano con il. Torino, si ferma Milinkovic Problema fisico per il portiere del Torino. Atalanta, parla De Roon Ledel centrocampista ...