Ultime Notizie – Serenissima ristorazione | nel 2022 fatturato +14% a 458 mln con utile sopra 10 mln

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’assemblea dei soci diha approvato il bilancio di esercizio, registrando risultati positivi in tutti i principali indicatori. Nello specifico, il Gruppo ha registrato unconsolidato pari a Euro 457.592.092 (+12.26% in rapporto ai dati pre-pandemia), un ebitda consolidato che si attesta a Euro 25.199.647 (+10,6% in rapporto ai dati pre-pandemia), unnetto di Euro 10.143.555 (+ 18,2% in rapporto ai dati pre-pandemia) e un patrimonio netto consolidato di Euro 114.026.671. Gli incrementi attestano la resilienza e la solidità del Gruppo, che ha reagito operando da top player in tutti i principali segmenti dellacollettiva. “L’annoper noi si è chiuso positivamente, sia in termini di crescita dimensionale ...

... podcast Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle16.00 Fever Pitch : breaknews sulledel ... podcast e analisi tattica del big match Dalle 19:00 alle 21.00 Riflettori accesi:sull'...Nelleore Netflix ha diffuso in streaming un primo trailer per la serie in tre parti, rivelando che debutterà sulla piattaforma il 16 agosto . Come si può vedere nel trailer, il documentario ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 27 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Barbie sta battendo tutti i record e ora Mattel punta a un'altra bambola: Polly Pocket. Lena Dunham ha già pronta la sceneggiatura ...Si è conclusa nella notte la protesta dei tre operai che nel pomeriggio di ieri erano saliti su una gru, a 40 metri da terra, per reclamare il pagamento dello stipendio. La protesta è avvenuta in un c ...