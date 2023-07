Ultime Notizie – Sampdoria | due punti di penalizzazione | ecco perché

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la(Serie B) con 2dida scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 2, del C.G.S. in merito al mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione