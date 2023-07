Ultime Notizie Roma del 27-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno vogliamo negli Stati Uniti in apertura prima trasferta americana per la Premiere Giorgia Meloni cateratta nella notte italiana a Washington per assunzioni negli Stati Uniti la presidente del consiglio in mattinata ha fatto una visita al congresso americano incontrate leader di diversi gruppi per la e subito dopo si è trasferita la casa bianca per il bilaterale questa sera alle 21 ora italiana con Il presidente Joe biden per riaffermare il forte rapporto tra Stati Uniti e Italia lo scrive la Bianca in una nota il presidente americano e Giorgia Meloni disputeranno gli interessi strategici comuni tra cui il sostegno al Ucraina contro l’aggressione della Russia gli sviluppi nordafrica è un maggiore coordinamento transatlantico rispetto alla Cina biden e meloni parleranno anche della prossima ...