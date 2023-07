Ultime Notizie Roma del 27-07-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in Ucraina in apertura perché la Russia è il pitone la notte con un attacco missilistico le infrastrutture portuali nella regione di Odessa lo denunciano le autorità di chi è secondo le quali è stato ucciso un agente della sicurezza si registrano anche Dani Ascolta note le forze russe hanno Inoltre bombardato 7 volte nikopol l’ho riferito al governatore su telegram Aggiungendo che gli attacchi hanno danneggiato le infrastrutture civili tra cui una scuola una chiesa è un ufficio postale il bombardamento anche danneggiato una società di comunicazioni un paio di edificio a due piani linee elettriche non sono stati segnalati i feriti o vittime torniamo in Italia nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio ...