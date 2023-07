Ultime Notizie Roma del 27-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale 30 anni fa la mafia dopo la strage di via dei Georgofili a Firenze colpi Milano enegli attentati in via Palestra Milani davanti alle basilichene di San Giovanni in Laterano è San Giorgio al Velabro Che fecero 5 morti e 34 feriti sottolinea oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella furono una sfida la nostra convivenza civile o un tentativo di minacciare piegare Lo stato democratico Costringerlo ad allentare l’azione di contrasto al crimine e delle sanzioni penali ma quel piano eversivo è stato sconfitto Ma per la ricorda che a Milano fu una strage le sue parole via Libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica il provvedimento estende la possibilità di accedere alla cassa ...