Ultime Notizie Roma del 27-07-2023 ore 10 | 10

(Di giovedì 27 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale In Sinni O’Connor è morta ieri 26 luglio all’età di 56 anni dopo una lunga battaglia contro i suoi problemi di salute mentale la cantante irlandese ha pubblicato 10 in studio la sua canzone Nothing Compares to you è stato un grande successo la O’Connor ha sofferto di diversi problemi di natura mentale tra cui Agorà Favia e bassa autostima nel 2017 ha confessato di aver tentato per bene 8 volte il suicidio l’ultima volta dopo la perdita del figlio Shane e di essere stata torturata dalla madre delle cause della morte di Andrea Purgatori risalirebbe un problema cardiopolmonare quanto emerge dall’autopsia effettuata nel Istituto di medicina legale di Tor Vergata asul corpo del giornalista al quale era stato di anni tre mesi fa un tumore ai polmoni patologia ...