Ultime Notizie Roma del 27-07-2023 ore 09 | 10

(Di giovedì 27 luglio 2023)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio meloni annunci di un grande piano di prevenzione idrogeologico la prossima settimana il governo stanzierà le prime risorse per ammortizzare i danni di questi giorni Consiglio dei Ministri fare anche la cassa integrazione estesa per i lavoratori di edilizia agricoltura in Sicilia resta l’emergenza incendi oggi nessuna allerta maltempo nei bollini Rossi o arancioni per il caldo e voltiamo pagina Mosca potrebbe ricorrere a provocazioni e colpire navi civili nel Mar Nero per incolpare l’Ucraina avverte Kiev la mappa aumenterà la vigilanza nella regione assicura sto bene Oggi e domani a San Pietroburgo il vertice Russia Africa riceva Pyongyang è il Ministro della Difesa Russo shoygu a Brindisi riunione dei ministri degli esteri di Italia Albania Bulgaria e macedonia ...