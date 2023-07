Ultime Notizie – previsioni meteo fino al weekend

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 luglio 2023) Stop al super caldo chera ha attanagliato l’Italia, si torna a respirare. L’anticiclone nordafricano si ritira verso Sud e torna la vecchia ‘Estate mediterranea’, spiegano gli esperti del sito www.iL.it: “Finalmente, dopo 3 settimane consecutive, le condizionitornano gradevoli su tutta l’Italia; ecco in arrivo ilche ricorda quello dell’Estate mediterranea degli anni ‘80, quando dominava l’Anticiclone delle Azzorre e le massime raggiungevano al più 33-34 gradi”. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma dunque la fine del caldo africano ed il ritorno a condizioni ottimali: il vento di Maestrale ha spazzato via la canicola presente, anche in Sicilia dove negli ultimi giorni, oltre ai picchi di 48 gradi, si contavano infiniti incendi. Prudenza ...