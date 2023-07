Ultime Notizie – Mondiali scherma 2023 | non saluta la sfidante russa | ucraina Kharlan squalificata

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’atleta, dopo aver battuto la rivale, non ha ricambiato il saluto con la mano porgendo solo la sciabola La Federazione Internazionale di(Fie) ha squalificato l’Olgadal tabellone della sciabola aididi Milano per il mancato saluto con la mano a fine match allaAnna Smirnova. La Fie ha considerato non conforme al protocollo il mancato saluto con la mano diallanel primo turno. Al termine dell’assalto, infatti, terminato sul 15-7 per la, l’non ha ricambiato il saluto con la mano, ma solo porgendo la sciabola. La Smirnova non ha accettato, è rimasta in pedana con la Russia che ha presentato ricorso, chiedendo il ...