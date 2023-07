Ultime Notizie – Microsoft | Teams nel mirino Ue | avviata indagine

(Di giovedì 27 luglio 2023)finisce neldell’Antitrust Ue. La Commissione Europea ha avviato un’per valutare se il colosso Usa abbia violato le regole di concorrenza dell’Unione, legandoalle suite per i clienti aziendali Office 365 e365.è uno strumento di comunicazione basato su cloud: offre funzionalità come messaggistica, chiamate, riunioni video, condivisione di file e riunisce strumenti di, di terzi e altre applicazioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

