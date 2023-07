Ultime Notizie – L’arrivo di Meloni a Washington

(Di giovedì 27 luglio 2023) La premier Giorgiaè atterrata aper una ‘due giorni’ ricca di impegni. In agenda il bilaterale con il Presidente statunitense Joe Biden che vedrà nel primo pomeriggio, quando in Italia saranno le 21 di sera. Prima dell’incontro alla Casa Bianca, la premier raggiungerà Capitol Hill per incontrare i leader di gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Mosca potrebbe ricorrere a provocazioni e colpire navi civili nel Mar Nero per incolpare l'Ucraina, avverte Kiev. La Nato aumenterà la vigilanza nella regione, assicura Stoltenberg. Oggi e domani a ...La guerra in Ucraina è giunta al 519esimo giorno . Mentre la controffensiva ucraina prosegue nel sud - est del Paese, come riferito anche dal Pentagono, la difesa aerea ha abbattuto 36 missili da ...Un missile ipersonico ha colpito la città dell'Ucraina centrale, mentre un altro è diretto verso Kiev, dove è scattato l'allarme. L'attacco è stato sferrato da 12 bombardieri strategici russi Tu 95 ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Teramo: Nella serata del 25 luglio u.s. intorno a mezzanotte, un pirata della strada investiva in questa Piazza Dante una giovane ragazza di 20 anni che s ...Le ultime ricerche in tema di nutrizione fanno luce sui segreti del gusto, i cibi amici della longevità e lo spuntino ideale ...