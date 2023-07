Ultime Notizie – Incendi Algeria | morti salgono a 40 | le news

(Di giovedì 27 luglio 2023) E’ salito a 40il bilancio delle vittime degliche hanno flagellato il nord dell’. Le autorità hanno infatti confermato il decesso di altre sei persone nella provincia di Bejaia, la più colpita. Secondo ledi Radio Soummam, nella provincia sono morte in tutto 28 persone e negli ospedali della regione sono ricoverate sei persone in gravi condizioni. Stando a quanto confermato ieri dalla Protezione Civile algerina sono sotto controllo la maggior parte degliregistrati da domenica scorsa, “ad eccezione di uno a Ouled Atia, nella provincia di Skikda”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

