Ultime Notizie – i cantanti ospiti domenica 30 luglio

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sesto e ultimo appuntamento,30alle 21.20, con ‘TIM Summer Hits’, lo show musicale targato Rai 2, condotto da Andrea Delogu e Nek. Anche per quest’ultima puntata, in onda da Piazza Fellini a Rimini, saranno tanti i, artisti nazionali e internazionali, che saliranno sul palco con la musica colonna sonora dell’estate. Tanti anche i collegamenti con il backstage di ‘TIM Summer Hits’ insieme a Gli Autogol che, con le loro interviste, “divulgheranno” interessanti particolari legati aglidella serata. Da non perdere anche le curiosità che La Mario svelerà direttamente dal box di Rai Radio 2.di questa puntata saranno: Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, ...

Sow (LaPresse) - Calciomercato.itL'affare, nelleore, sembrava in dirittura d'arrivo, ma dalla Germania arrivanoper nulla positive per Maurizio Sarri: secondo quanto riporta 'Sport1', ...... del numero di imprese che segnala ostacoli alla produzione (la relativa percentuale passa dal 39,3% stimata ad aprile 2023 al 38,2% di luglio 2023); tra queste, cresce la quota di imprese che ......durante la presentazione di 'Aperto per Ferie' giovedì mattina - quest'anno le adesioni delle imprese artigiane salgono a 648 ma i dati non sono definitivi in quanto stiamo raccogliendo le...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 27 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Dopo il successo di Barbie, Mattel ha svelato le sue intenzioni: approfondire l'universo dell'iconica bambola e raccontare più storie in futuro.(ANSA) - LONDRA, 27 LUG - Il caldo record registrato nel Regno Unito un anno fa, con temperature per la prima volta oltre i 40 gradi, sarà considerato normale entro la fine di questo secolo. E' quanto ...