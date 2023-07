Ultime Notizie – Farmaci | Mepolizumab unica terapia di precisione per le malattie eosinofile

(Di giovedì 27 luglio 2023)è unadiper le, ovvero tutta una serie di patologie, apparentemente lontane fra loro, che hanno però una base comune, e cioè l’infiammazione causata da una eccessiva presenza di eosinofili, globuli bianchi coinvolti nella risposta immunitaria. La ricerca in questi anni ha concentrato i suoi sforzi per trovare terapie nuove in grado di essere efficaci nelle diverse patologie come ad esempio l’asma, la rinosinusite con poliposi nasale, ma anche altre patologie rare, in particolare la granulomatosi eosinofilica con poliangioite.è il primo anticorpo monoclonale a essere stato rimborsato in Italia per altre tre patologie oltre all’asma grave. “Può essere definito un trattamento diperché ha un ...

... podcast Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle16.00 Fever Pitch : breaknews sulledel ... podcast e analisi tattica del big match Dalle 19:00 alle 21.00 Riflettori accesi:sull'...Nelleore Netflix ha diffuso in streaming un primo trailer per la serie in tre parti, rivelando che debutterà sulla piattaforma il 16 agosto . Come si può vedere nel trailer, il documentario ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 27 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Barbie sta battendo tutti i record e ora Mattel punta a un'altra bambola: Polly Pocket. Lena Dunham ha già pronta la sceneggiatura ...Si è conclusa nella notte la protesta dei tre operai che nel pomeriggio di ieri erano saliti su una gru, a 40 metri da terra, per reclamare il pagamento dello stipendio. La protesta è avvenuta in un c ...