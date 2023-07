Ultime Notizie – Cade da 9 metri mentre lavora | morto imprenditore a Pietrasanta

(Di giovedì 27 luglio 2023) Incidente mortale sul lavoro in un azienda del distretto lapideo della Versilia. Un uomo di 46 anni, Alessandro Pellegrini, residente a(Lucca), titolare di una ditta di costruzioni edili, poco prima delle 10.30 di questa mattina è caduto da un’altezza di circa novestavando all’interno della Savema, una delle ditte più importanti di marmi e graniti che ha sede in località Pontenuovo, lungo l’Aurelia, nel comune di(Lucca). I soccorritori, giunti sul posto, hanno trovato l’operaio in arresto cardiaco e hanno tentato tutte le manovre rianimatorie ma non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica Nord e l’ambulanza della Misericordia di Viareggio. Secondo quanto si è appreso, l’uomo deceduto sarebbe salito con un cestello ...

