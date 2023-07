Ultime Notizie – 4500 assunzioni | i profili richiesti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sono stati pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it due nuovi bandi di concorso per giovani laureati: l’Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere a tempo indeterminato 3.970 funzionari da destinare alle attività tributarie e 530 ai servizi di pubblicità immobiliare. Le due selezioni, che seguono quelle già bandite quest’anno, rientrano nel pianocon cui il Fisco punta ad ampliare l’organico di circa 11mila unità entro la fine del 2024. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 23.59 del prossimo 26 agosto, tramite il Portale unico del reclutamento “inPA” (https://www.inpa.gov.it/). Già il 4 settembre saranno fornite indicazioni sulla prova scritta. Sono 3.970 i laureati che saranno assunti a tempo indeterminato per svolgere attività ad alto contenuto specialistico in materia fiscale. I nuovi funzionari saranno impiegati ...

