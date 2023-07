Ugo Criscuolo ha lasciato la classe intellettuale stabiese

(Di giovedì 27 luglio 2023) Domani, 28 luglio, a Castellammare di Stabia, (NA) nella Parrocchia del Carmine, sarà celebrato il rito funebre, per la dipartita di Ugo. Si è sentito male, il giorno 24, sulla spiaggia di Geremeas, sulla costa orientale del golfo di Cagliari. Siamo stati particolarmente legati, per aver percorso, insieme, parte dell’itinerario della nostra vita dedicata alla formazione ed alla professione. Nati ambedue, nello stesso mese di maggio nel 1944, a Castellammare di Stabia, residenti nella medesima parrocchia, siamo stati insieme alla Scuola media statale “Basilio Cecchi”, e nel periodo della vita universitaria, nella Sezionedella Federazione Cattolica Italiana (FUCI), con l’assistente spirituale, Padre Baldassarre Califano, professore di religione del Liceo classico “Plinio Seniore”. L’annuncio della scomparsa del collega ...

