(Di giovedì 27 luglio 2023) su Tg. La7.it - Non si tratterebbe di casi rari e, ma di avvistamenti ormai di routine. Gli Ufo esistono e rappresentano una minaccia per la sicurezza internazionale . A ...

Ufo, tre testimoni al Congresso Usa confermano l'esistenza: 'Non sono eventi isolati' TGLA7

Sono due ex piloti, Ryan Graves e David Fravor, e un ex dell'Intelligence, David Grush, per il quale l'America è a conoscenza di attività aliene dagli anni Trenta del Novecento ...Il governo e le forze armate devono fornire le informazioni disponibili sugli Ufo. E' la richiesta di molti rappresentati del Congresso Usa in vista… Leggi ...