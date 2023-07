Ufo | il Congresso Usa | Ora vogliamo la verità

La reazione delUsa - I racconti dei tre testimoni hanno rafforzato la volontà deldi far luce sugli. 'Scopriremo quello che è stato insabbiato. Questo è un tema di ...... i numeri vincenti 27 Luglio Attualità Governo, riforma del canone Rai: varie ipotesi per il futuro 27 Luglio Attualità Usa, avvistamenti: ilvuole la verità 27 Luglio Salerno Salerno, ...Gli Usa, ha accusato, 'nascondono da decenni un programma' per catturare gli. AlGrusch ha confessato che la sua uscita allo scoperto sui fenomeni aerei non identificati e la sua ...

Al Congresso americano si parla ancora di UFO Il Post

Il Congresso americano vuole dal governo la verità sugli Ufo: in un'audizione pubblica, sono stati ascoltati tre testimoni che avrebbero sperimentato direttamente fenomeni aerei non identificati. Fra ...Dalla 'tecnologia di gran lunga superiore' ai 'resti biologici non umani' che il governo avrebbe ritrovato, le testimonianze di tre ex militari ...