UFO | gli Stati Uniti stanno nascondendo prove di esseri non umani

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il governo americano è tornato a parlare di UFO o, più in generale, di fenomeni anomali non identificati (UAP) ieri 26 luglio 2023.

Ufo e fenomeni aerei non identificati: "Rinvenuti resti non umani" RaiNews

"Gli Stati Uniti nascondono da tempo un programma segreto per il recupero e lo studio di oggetti volanti non identificati", queste le parole del maggiore ...Oltre a descrivere dettagliatamente gli incontri avvenuti con oggetti volanti non identificati, i testimoni hanno rivelato le intimidazioni subite ...