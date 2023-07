Ufo | ex funzionario David Grusch sotto giuramento al congresso Usa | Abbiamo rinvenuto resti biologici non umani - VIDEO

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sta facendo non poco discutere, scalando in pochissime ore i trend dei principali social network, la dichiarazione rilasciataaldall'exgovernativo, secondo il quale gli Stati Uniti non solo sarebbero in possesso di oggetti volanti non identificat

Fra questi David Grusch, un exdell'intelligence e veterano dell'aviazione Usa ribattezzato "la talpa degli". Davanti ai deputati Grusch ha ribadito di essere a conoscenza, "tramite ...Un exdella Difesa ha accusato il governo di nascondere i resti di velivoli extraterrestri, e una commissione di deputati gli sta andando ......la verità suglie sente, nel corso di un'audizione pubblica, tre testimoni che hanno sperimentato direttamente fenomeni aerei non identificati. Fra questi la star David Grusch, un ex...

Gli Usa abbattono un altro oggetto non identificato in volo. È il quarto in 2 settimane RaiNews

L’ex funzionario, responsabile per l’analisi degli Uap presso il dipartimento di Difesa statunitense, ha detto di aver subito ritorsioni “brutali” per le sue accuse e di essere a conoscenza di ...Una commissione del Congresso statunitense ha deciso di ascoltare in maniera formale, in audizione alla Camera, tre veterani militari in pensione per ...