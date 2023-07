UFFICIALE – Jordan Henderson firma per l’Al-Ettifaq

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’Arabia Saudita accoglie un altro eroe del calcio europeo.hato conallenato da un’altra ex leggenda del Liverpool, Steven Gerrard. Il centrocampista classe 1990 approda in Medio-Oriente dai Reds per una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Per la sua nuova avventura, della durata di 3 anni, il giocatore inglese andrà a percepire l’invidiabile ingaggio di 30 milioni a stagione e vestirà la maglia numero 10 dei Cavalieri di ad-Dahna., un’altra bandiera del Liverpool al servizio delva ad aggiungere il suo nome alla lunghissima lista di calciatori provenienti dai massimi campionati europei emigrati in Medio-Oriente. La sua destinazione è ...

Il Liverpool ha ufficializzato il passaggio di Henderson all'Al - Ettifaq, club dell'Arabia Saudita. COMUNICATO - Il Liverpool Football Club può confermare che Henderson ha completato il trasferimento ad Al - Ettifaq. Il passaggio alla squadra saudita della ... Non solo mercato in entrata per l' Al - Ettifaq , gli slot per gli stranieri sono esauriti con l'arrivo di Henderson ed è necessaria qualche uscita. La scelta cade su Amin Younes , ad annunciarlo è lo stesso ex Napoli sui social: 'Grazie all'Al - Ettifaq per il tempo trascorso insieme! Dopo un anno ...

Polemiche per il video di presentazione dell'ex capitano del Liverpool, da sempre sostenitore della comunità Lgbtq+ ...Sui social montano le critiche per il video di presentazione dell'ex capitano del Liverpool: ecco cosa è successo e le reazioni del mondo del web ...