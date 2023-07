Ufficiale | Igor saluta la Fiorentina e passa al Brighton

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) –lascia lae va in Premier:il trasferimento a titolo definitivo del difensore aldi mister De Zerbi, come annunciato oggi dal club inglese. Il 25enne brasiliano ha firmato un contratto quadriennale con il, che ha diramato il seguente comunicato: “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio del difensore centrale di sinistraJulio dalla, club italiano, a condizioni riservate, soggetto a tutte le procedure regolamentari.ha firmato un contratto quadriennale con il club e si prevede che si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra la prossima settimana, quando torneranno dalle Summer Series negli Stati Uniti. L’allenatore Roberto De Zerbi ha detto: “è un altro ...

Calciomercato Fiorentina, la società viola, una volta ceduto Igor, è ora alla ricerca di un difensore centrale.La Fiorentina di Vincenzo Italiano è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In attesa di capire quale sarà il futuro di Amrabat e con Igor passato ufficialmente al Brighton ...