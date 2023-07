UFFICIALE – Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilcompleta il proprio parterre di attaccanti acquistati con l’arrivo dal Villarreal di Samuel. L’attaccante nigeriano classe 1999 approda ai rossoneri per la cifra di 20 milioni di euro e firma un contratto quinquennale che lo legherà al club lombardo fino al 30 giugno 2028. Un’ufficialità attesa ormai da tempo tanto dal club quanto dalstesso, particolarmente voglioso di aggregarsi alla squadra di Pioli. Nonostante la giovane età e la prima esperienza al di fuori dei confini iberici, ha deciso di indossare una maglia decisamente pesante. Quella numero 21, portato fino a 2 anni fa da Zlatan Ibrahimovi?. Andiamo a conoscere meglio ilacquistoista., una nuova freccia per l’arco offensivo delSamuel ...

Prima intervista da giocatore del Milan per Samuel Chukwueze, attaccante esterno che i rossoneri hanno appena preso dal Villarreal e ufficializzato. Pagato 20 milioni di euro più potenziali ...Presentato oggi come nuovo acquisto ufficiale del Milan, Samuel Chukwueze ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club rossonero.