UFFICIALE – Al-Hilal | Malcom arriva per 60 milioni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Continua il mercato multimilionario delle squadre della Saudi Pro League. Le spese, svolte nel supermarket dell’Europa, continuano con l’Al-che è riuscita a mettere sotto contratto. L’ala brasiliana, vola direttamente in Arabia dallo Zenit, firmando fino al 2027. L’operazione, porterà 60nelle casse del club russo, mentre al calciatore ne andranno 18 a stagione. Cosìlascia lo Zenit dopo 109 presenze ufficiali, condite da 42 gol e 24 assist e dopo aver vinto 9 trofei in Russia. La qualità delle sue prestazioni nell’ultima stagione, sono valse anche il ritorno in maglia verdeoro. Lo scorso giugno c’è stato il suo esordio in Nazionale maggiore. Se la qualità del suo gioco non risentirà del campionato arabo, allora potrebbe essere un’ottima arma anche per Carlo Ancellotti e la Coppa America ...

Psg e l'Al -perché il giocatore è ancora sotto contratto dai parigini per un anno. Verratti avrebbe aperto al trasferimento e accettato il contratto degli arabi, ma niente è ancora...una nuova offerta da parte dall'Al: 700 milioni (diritti di immagine inclusi) per giocare un solo anno nel campionato saudita, ma KM7 appare propenso a dire nuovamente di no. Infine...Così l'Alsi ripresenta con la stessa offerta di un mese e mezzo prima: 15 milioni all'anno ... Kylian Mbappé non vuole saperne dei soldi arabi. Le avances degli ultimi giorni dell'Al Hilal si sono ufficialmente arenate dopo l'ennesimo no del fenomeno francese, che ha ...Nel mercato - si sa - tutto è possibile, anche che l'Inter faccia il tifo per la Juventus. Incredibile ma vero. I nerazzurri, infatti, sono ancora in attesa che il Bayern Monaco liberi Yann Sommer (ha ...