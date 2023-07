Uefa ricorso respinto | Mourinho stop per 4 giornate

(Di giovedì 27 luglio 2023) caption id="attachment 308732" align="alignleft" width="150" Josè/captionJosénon potrà sedere in panchina nelle prossime quattro partite della Roma in Europa League. L'haildel club giallorosso contro la decisione di primo grado della disciplinare europea per le dichiarazioni del tecnico portoghese contro l'arbitro Taylor, dopo la finale di Europa League persa col Siviglia., dopo le proteste in campo, aveva avvicinato l'arbitro anche nel sotteraneo dello stadio. Per il club invece trasferta vietata ai tifosi per un turno e una giornata in casa con l'Olimpico a capienza ridotta.

