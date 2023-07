Ue | deputati della commissione trasporti concludono visita a Napoli e Ischia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) La delegazione di sette membriper ie il turismo (TRAN) del Parlamento europeo, guidata dalla presidente Karima Delli (Verdi, FR), ha incontrato le autorità locali e gli stakeholder coinvolti nei settori di loro competenza. Lunedì ihanno iniziato la loro missione nel porto diper conoscere lo sviluppo di imbarcazioni a basse emissioni. Hanno quindi incontrato le autorità locali eto la più antica ferrovia europea (-Portici) per discutere di soluzioni innovative per un trasporto più resiliente e sostenibile. Tra il 25 e il 26 luglio, la delegazione ha concluso la sua, incontrando le autorità locali per valutare l’impatto dell’alluvione del novembre 2022 sul ...