Ucraina | nuovo attacco Russia a Odessa Zelensky | “Crimea presto reintegrata”

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Laha colpito nella notte con unmissilistico le infrastrutture portuali nella regione di, in. Lo denunciano le autorità ucraine secondo le quali è stato ucciso un agente della sicurezza e si registrano danni. Su Telegram il governatore Oleg Kiper ha scritto che “nella notte” la“ha lanciato unmissilistico nella regione di” e che nel mirino è finita “l’infrastruttura portuale”. “I russi hanno lanciato missili Kalibr da un sottomarino nel Mar Nero – ha aggiunto – Una guardia civile, nata nel 1979, è morta a causa dell’. E’ stata danneggiata l’attrezzatura di uno dei terminal, l’edificio della sicurezza e due auto sono andate distrutte”. La scorsa notte le forze russe hanno ...

Guerra Ucraina, nuovo attacco Russia a Odessa: ultime news oggi ... Adnkronos

