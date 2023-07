Ucraina | nuovo attacco Russia a Odessa | missili da un sottomarino

(Di giovedì 27 luglio 2023) Colpite nella notte le infrastrutture portuali nella regione: ucciso un agente della sicurezza e si registrano danni Laha colpito nella notte con unstico le infrastrutture portuali nella regione di, in. Lo denunciano le autorità ucraine secondo le quali è stato ucciso un agente della sicurezza e si registrano danni. Su Telegram il governatore Oleg Kiper ha scritto che “nella notte” la“ha lanciato unstico nella regione di” e che nel mirino è finita “l’infrastruttura portuale”. “I russi hanno lanciatoKalibr da unnel Mar Nero – ha aggiunto – Una guardia civile, nata nel 1979, è morta a causa ...

(Di giovedì 27 luglio 2023) Colpite nella notte le infrastrutture portuali nella regione: ucciso un agente della sicurezza e si registrano danni La Russia ha colpito nella notte con un attacco missilistico le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, in Ucraina. Lo denunciano le autorità ucraine secondo le quali è stato ucciso un agente della sicurezza e si registrano danni.

(Adnkronos) – La Russia ha colpito nella notte con un attacco missilistico le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, in Ucraina. Lo denunciano le autorità ucraine secondo le quali è stato ucciso un agente della sicurezza e si registrano danni. Su Telegram il governatore Oleg Kiper ha scritto che "nella notte" la Russia "ha lanciato un attacco missilistico nella regione di Odessa" e che nel mirino è finita "l'infrastruttura portuale". "I russi hanno lanciato missili Kalibr da un sottomarino nel Mar Nero – ha aggiunto – Una guardia civile, nata nel 1979, è morta a causa dell'attacco".