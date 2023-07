Ucraina | “massima spinta della controffensiva in corso nel sud-est In campo forze fresche” Zelensky | “Anche la Crimea sarà liberata”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Laè innel sud-est del Paese. La voce arriva dal New York Times, che cita due funzionari del Pentagono, rimasti anonimi. Il racconto parla di “migliaia di rinforzi, molti dei quali addestrati ed equipaggiati dall’Occidente” dispiegati nella battaglia. E l’ipotesi è che Kiev abbia individuato potenziali vulnerabilità nelle linee di difesa dellerusse o ritenga di averle indebolite abbastanza: in ogni caso, due presupposti per portare un attacco su larga scala. Forseper via di questi sviluppi, il presidente ucraino, Volodymyr, nel messaggio video diffuso nelle ultime ore via Twitter si è mostrato sicuro: “Possiamo reintegrare rapidamente la...

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di giovedì 27 luglio. Secondo il Pentagono, Kiev sta impiegando ora il massimo sforzo nella controffensiva ucraina. Mosca intanto ha ...