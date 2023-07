Ucraina | Kiev | ' 244 270 militari russi uccisi da inizio guerra'

(Di giovedì 27 luglio 2023), 27 lug. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 590 uomini, facendo salire a 244.270 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 244.270 uomini, 4.186 carri armati, 8.147 mezzi corazzati, 4.745 sistemi d'artiglieria, 698 lanciarazzi multipli, 457 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 315 aerei, 311 elicotteri, 7.229 attrezzature automobilistiche, 18 unità ...

Filorussi: 'Controffensiva dia Zaporizhzhia, battaglie feroci' Secondo il New York Times l'ha intensificato l'offensiva, cominciata a giugno nei territori occupati dalla Russia, ...Lo ha riferito l'Aeronautica delle Forze Armate dell'in una dichiarazione su Telegram, secondo Ukrinform. Nella notte del 27 luglio 2023, la Russia ha attaccato da sud - est con UAV e missili ...In sostanza per Putin l'non esisterebbe storicamente come Paese , ma sarebbe il frutto ... ma che ha acceso i riflettori su quelli che storicamente sono stati i rapporti tra Mosca e. In ...

Usa: "Iniziata la massima spinta della controffensiva ucraina" | Kiev: "Abbattuti 36 missili da crociera russi" TGCOM

Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - La Russia ha perso nell’ultimo giorno 590 uomini, facendo salire a 244.270 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. L ...Parigi condanna il golpe. Per Kiev Mosca potrebbe colpire navi civili sul Mar Nero Mosca potrebbe ricorrere a provocazioni e colpire navi civili sul Mar Nero per incolpare l'Ucraina, avverte Kiev. La ...