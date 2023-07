(Di giovedì 27 luglio 2023) Washington, 27 lug. (Adnkronos) - Lediundel Mar. Lo sostiene l'Institute for the Study of War (Isw), sottolineando la flotta russa sta intensificando la sua presenza militare nel Mar, con l'obiettivo di intercettare e perquisire navi civili e per rafforzare il proprio controllo nella regione. Nonostante questo, l'Isw ritiene che la probabilità che la flotta del Marattui uncompleto rimane bassa. L'applicazione di un talecomporterebbe che le forze russe sparino su qualsiasi nave che tenti di raggiungere l', una mossa con cui rischierebbe un conflitto militare diretto con i paesi ...

L'sostiene che gli aerei privi di pilota dell'Iran sono utilizzati in molti Paesi per ... Mentre i droni turchi TB2, utilizzati dalla parte, hanno un prezzo compreso tra 1 e 2 milioni di ...La presenza del gruppo Wagner in Bielorussia non rappresenta una minaccia per l'né per la Polonia, per ora. A scriverlo sono gli analisti dell'Institute for Study of War (), dopo aver osservato ciò che i mercenari hanno portato dietro con sé: automobili, piccoli camion ...E non è forse un caso che nelle ultime ore gli analisti del think tank statunitense... Pure il politico Pavel Antov , 65 anni, che aveva criticato l'invasione dell'era caduto dalla finestra ...

Ucraina: Isw, ‘possibilità della Russia di attuare un blocco del Mar Nero sono scarse’ La Ragione

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – Le possibilità della Russia di attuare un blocco del Mar Nero sono scarse. Lo sostiene l’Institute for the Study of War (Isw), sottolineando la flotta russa sta inten ...Dopo che si è saputo del dispiegamento dei mercenari del Gruppo Wagner sul territorio della Bielorussia, le autorità polacche hanno annunciato il rafforzamento del confine orientale del Paese. I merce ...