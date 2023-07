Ucraina | Fsb | ‘tracce esplosivo su altra nave di granaglie diretta in Russia’

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mosca, 27 lug. (Adnkronos) – L’Fsb ha identificato unache in precedenza avrebbe potuto essere utilizzata per consegnare esplosivi all’: è lada carico secco Wmo River, in rotta dalla Turchia a Rostov sul Don per il grano. Lo ha riferito il servizio di intelligence russo. “Nel corso del lavoro per prevenire azioni terroristiche e di sabotaggio e garantire la sicurezza della navigazione – ha dichiarato – l’Fsb ha identificato un’civile straniera che potrebbe essere stata in precedenza utilizzata per consegnare esplosivi nel territorio dell’”.All’inizio della settimana, l’Fsb ha riferito della scoperta di tracce di esplosivi a bordo di un’portarinfuse che stava seguendo la stessa rotta. Secondo le indagini, ...

...- l'ha identificato un'altra nave civile straniera che potrebbe essere stata in precedenza utilizzata per consegnare esplosivi nel territorio dell''. All'inizio della settimana, l'ha ...... la Ics Holding è stata utilizzata dal Servizio di sicurezza federale russo () per la ...dell'interesse per la spiritualità e il misticismo durante la guerra del presidente Vladimir Putin in"....opposto all'invasione dell'da parte di Mosca, è stato arrestato con l'accusa di 'giustificare il terrorismo' online, ha detto mercoledì il suo avvocato. Il servizio di sicurezza federale ()...

Ucraina: Fsb, 'tracce esplosivo su altra nave di granaglie diretta in ... Il Dubbio

Mosca, 27 lug. (Adnkronos) – L’Fsb ha identificato una nave che in precedenza avrebbe potuto essere utilizzata per consegnare esplosivi all’Ucraina: è la nave da carico secco Wmo River, in rotta dalla ...Passa da 27 a 30 anni il tetto per le reclute. Norme sempre più strette contro i renitenti. E per i governatori regionali “mini-Wagner” statali da utilizzare ...