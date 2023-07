Ucraina e Cina L’endorsement del repubblicano McConnell a Meloni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Giorgiaè atterrata a Washington ieri sera. L’agenda odierna della presidente del Consiglio prevede incontri al Congresso in mattinata e alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden nel pomeriggio. Alla vigilia della visita, Mitch, leaderdel Senato, ha sottolineato il “momento importante per l’amicizia tra i nostri due Paesi e per il ruolo dell’Italia nell’alleanza transatlantica”., ha evidenziato il senatore, ha assunto l’incarico mentre l’Europa affrontava la prima guerra dopo decenni e “l’Italia affrontava le crescenti vulnerabilità economiche dovute alla dipendenza dallae, a detta di tutti, ha affrontato queste sfide con decisione”, ha osservato mettendo in luce la sintonia tra la leader di Fratelli d’Italia e il mondo ...

E' scontata la comune riaffermazione della linea atlantica di sostegno all', ma si parlerà pure die di Africa, anche il vista del torno di presidenza italiano del G7 l'anno prossimo. ...Nello studio ovale si parlerà certo di Russia ee ancora di armamenti, ma si parlerà soprattutto di. E il presidente americano non chiederà solo una conferma, più precisa e dettagliata, ...In ultima analisi se volessimo trovare una ragione ultima per la guerra ine per le tensioni con lache ha provocato una sorta di pellegrinaggio a Pechino da Kissinger a Bill Gates, ...La presidente del Consiglio italiana negli Usa. Il colpo di Stato in Niger. Il Piano del Governo per evitare il dissesto idrogeologico e quello contro il ...Il ministro degli Esteri russo, Sergei Shoigu, è stato ricevuto insieme ad una delegazione cinese in Corea del Nord da Kim Jong Un in occasione ...